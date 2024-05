Macron sa i et intervju publisert av The Economist torsdag at spørsmålet om å sende styrker til Ukraina vil være legitimt om Russland bryter gjennom ukrainske frontlinjer og regjeringen i Kyiv ber om hjelp.

– Jeg utelukker ingenting, fordi vi står overfor noen som ikke utelukker noen ting, svarte Macron på spørsmål om han holder fast ved utspillet fra februar der han sa at det kan bli aktuelt å sende vestlige styrker for å forhindre at Russland vinner krigen.

– Uttalelsen er veldig viktig og veldig farlig, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Han legger til at Macron «fortsetter å konstant snakke om muligheten for direkte involvering på bakken i konflikten om Ukraina».

– Dette er en veldig farlig utvikling, sier Peskov.