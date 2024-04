Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016.

Utbetalingen skjedde rett før det amerikanske presidentvalget, som Trump vant. Daniels fikk angivelig pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere. Trump skal etter planen selv være til stede når saken begynner i New York i dag.

Tiltalen mot Trump handler om at han angivelig forsøkte å skjule at han overførte penger til Cohen, etter utbetalingen til Daniels. Ekspresidenten står tiltalt for 34 tilfeller av forfalskning av forretningsdokumenter. Siden målet skal ha vært å få Daniels til å tie om hendelsen i 2006, blir rettssaken kalt «hysjpengesaken».

Trump nekter for at de to noen gang hadde sex. På det angivelige tidspunktet hadde han i halvannet år vært gift med sin tredje kone, Melania, som senere ble USAs førstedame.

Trump har gjentatte ganger langet ut både mot Daniels og Cohen, som nå er klar for å vitne mot Trump i rettssaken. De er begge «sleaze bags» som med sine løgner har kostet USA dyrt, hevdet Trump nylig.