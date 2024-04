Det er første gang på 13 år at den tyrkiske presidenten besøker nabolandet, der han skal ha samtaler med statsminister Mohamed Shia al-Sudani og president Abdel Latif Rashid i Bagdad.

Deretter går turen videre til Arbil, hovedstaden i Nord-Irak der kurderne har stor grad av selvstyre.

– Irak og Tyrkia deler historie og mange likheter, interesser og muligheter, men også problemer, sa Sudani nylig under et besøk i Washington.

– Vann og sikkerhet vil stå øverst på agendaen, sa han med henvisning til Erdogans forestående besøk.

Sist Erdogan besøkte Irak var i 2011, og situasjonen i regionen er nå spent som følge av israelernes krigføring mot palestinerne i Gaza og angrepene mellom Israel og Iran.

Deling av vannressurser i regionen har lenge vært gjenstand for strid. Irak er kritisk til at Tyrkia har bygd demninger i elvene Tigris og Eufrat, noe som har svekket vannsikkerheten i Irak.

Erdogan sa også før besøket at vannspørsmålet etter forespørsel fra Irak ville bli et av de viktigste temaene under besøket.

– VI vil forsøke å løse dette, noe som også er deres ønske, sa han.