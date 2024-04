De to har både tysk og russisk statsborgerskap.

Ifølge tysk politi har de samlet informasjon om militæranlegg som kan angripes for å svekke Tysklands militærstøtte til Ukraina. Det skal også ha dreid seg om militæranlegg som drives av USA.

En av dem har også planlagt å selv gjennomføre bombeangrep, ifølge politiet. Begge har fått hjemmene og arbeidsplassene sine ransaket.

Russiske myndigheter har ikke kommentert saken.

Ifølge den tyske avisen Der Spiegel har de siktede blant annet samlet informasjon om militærbasen i Grafenwöhr for et mulig angrep. Her blir ukrainske soldater trent i å bruke de amerikanske Abrams-stridsvognene.