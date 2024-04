WHOs sjefforsker Jeremy Farrar kommenterte situasjonen på en pressekonferanse i Genève torsdag.

Et pågående utbrudd av fugleinfluensaviruset H5N1 begynte i 2020 og har kostet titalls millioner tam- og villfugl livet.

Også pattedyr er blitt smittet, blant annet kyr og geiter, noe som overrasker eksperter ettersom man ikke trodde de var mottakelige for sykdommen.

Det har også vært noen hundre tilfeller der dyr har smittet mennesker. I disse tilfellene er dødeligheten «ekstraordinært høy», ifølge Farrar.

– Dette er fortsatt enormt bekymringsfullt, sier han.

– Den store bekymringen er selvfølgelig at syke ender og kyllinger, samt stadig flere pattedyr, skal smitte mennesker, og at viruset deretter skal kunne smitte fra menneske til menneske.

Det er foreløpig ingen bevis for at den nye fugleinfluensaen sprer seg mellom mennesker. Men fra starten av 2023 til 1. april i år har WHO registrert 463 dødsfall blant totalt 889 smittede mennesker i 23 land, noe som betyr at dødeligheten er på 52 prosent.

Farrar ber om at overvåkingen av sykdommen styrkes, og sier det pågår en innsats for å utvikle vaksiner og medisiner mot sykdommen.