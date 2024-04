Politiet opplyser på sine nettsider at det er funnet beinrester utendørs. Det er ennå usikkert om de stammer fra et menneske, men en første vurdering fra en tekniker kan tyde på at de gjør det, skriver de.

Funnstedet er sperret av. Hendelsen etterforskes som drap slik at en nærmere undersøkelse kan gjennomføres.

– Det er i øyeblikket ikke mer informasjon om beinrestene, skriver svensk politi.