Det sier en talsperson for amerikanske myndigheter torsdag kveld.

Nei-stemmen fra USA betyr at Palestina ikke kommer til å bli FN-medlem i denne omgang.

Talspersonen sier at «premature handlinger i New York, selv med de beste intensjoner, ikke vil bety status som stat for det palestinske folk».

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield mener at det er vanskelig å se for seg hvordan den palestinske søknaden skal kunne bidra til en tostatsløsning i konflikten mellom Israel og palestinerne.

Tidligere denne måneden uttalte USA at etablering av en uavhengig palestinsk stat bør være resultat av direkte forhandlinger mellom Israel og palestinerne, og ikke gå via FN.