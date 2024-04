Granskingskommisjonen ble opprettet av FNs menneskerettsråd i mai 2021 for å undersøke påståtte brudd på menneskerettigheter og folkeretten i Israel og de palestinske områdene.

Kommisjonen ledes av FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, men nektes av israelske myndigheter å snakke med overlevende fra Hamas-angrepet.

– Jeg beklager det faktum at folk i Israel som ønsker å snakke med oss, ​​blir nektet muligheten fordi vi ikke får tilgang, sier Pillay.

Hindres

– Når det gjelder Israels regjering, har vi ikke bare møtt mangel på samarbeid, men aktiv hindring av vår innsats for å samle bevis fra israelske vitner og ofre, sier Australias tidligere menneskerettskommissær Chris Sidoti, som er medlem av granskingskommisjonen.

– Jeg vil nok en gang appellere både til Israels regjering om å samarbeide, og til ofre og vitner til hendelsene i det sørlige Israel om å kontakte granskingskommisjonen slik at vi kan høre hva de har opplevd, sier han.

Israel forsvarer beslutningen om å nekte granskerne adgang og sier at andre representanter for FN har fått møte ofre og overlevende.

– De 1200 som ble drept, kvinnene og jentene som ble voldtatt, gislene som ble tatt inn i Gaza, vet så altfor godt at de aldri vil få noen rettferdighet eller den verdig behandlingen de fortjener fra granskingskommisjonen og dens medlemmer, som tidligere har kommet med antisemittiske og antiisraelske uttalelser, heter det i en uttalelse fra israelske myndigheter.

Samler beviser

FN-granskerne begynte alt 7. oktober å samle digitale beviser som videoer og kommunikasjon i sosiale medier, men konstaterer at en del av disse bevisene siden «har forsvunnet fra internett».

– Dersom de ikke hadde blitt samlet inn den dagen, ville vi ikke ha fått tilgang til dem, sier Sidoti.

1170 mennesker ble ifølge israelske tall drept i Hamas-angrepet, flertallet sivile, og rundt 250 ble tatt med tilbake til Gaza og holdt som gisler.

110 gisler er siden frigitt i fangeutveksling, tre er reddet av israelske styrker, mens det ikke er gjort rede for 129 andre.

Israelsk etterretning skal ha konkludert med at 34 av gislene trolig ikke lenger er i live. Tre ble drept ved en feil av israelske soldater i desember, mange andre er ifølge Hamas drept i israelske luftangrep.

Overgrep

Overlevende har ifølge israelske myndigheter fortalt om massevoldtekter og seksuelle overgrep under angrepet, andre overlevende har fortalt at et ukjent antall israelere ble drept av israelske styrker under motangrepet mot de militante palestinerne.

Ifølge Pillay, som tidligere har vært dommer ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC), har FN-granskerne alt delt 5000 dokumenter med ICC i Haag.

Kommisjonen skal presentere sine funn for FNs menneskerettsråd i juni.