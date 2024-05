FNS nødhjelpskontor OCHA sier 906 lass med nødhjelp kom inn til enklaven med 2,3 millioner innbyggere i perioden 7. til 23. mai. FN-talsperson Stephane Dujarric sier rundt 800 av lastebillassene var mat.

Ifølge FN kom 143 billass inn via Kerem Shalom sør i Gaza, 62 lass kom inn via Erez i nord og 602 lastebillass via Erez Vest. I tillegg har det kommet 97 lastebillass med nødhjelp via den midlertidige amerikanskbygde brygga som ble tatt i bruk for en uke siden.

I tillegg har litt over en million liter drivstoff kommet inn til Gaza siden offensiven startet, opplyser OCHA.

Grenseovergangen fra Egypt ved Rafah har vært stengt siden Israel trappet opp krigføringen i området. Det har ført til at det hoper seg opp med forsyninger på egyptisk side. Noe av matforsyningene har allerede begynt å råtne.

FN sier deres tall ikke inkluderer kommersielle forsendelser fordi de ikke har oversikt over leveranser som utføres i privat sektor via Kerem Shalom.

– Det er mange veier inn til Gaza, til lands og via sjøen. Vi kontrollerer dem ikke, men vi ønsker at alle veier inn til Gaza skal være åpne, sier Dujarric.