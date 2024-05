– Det kommer helt sikker til å være snakk om mange milliarder pund. Dette er en forferdelig sak, sa finansminister Jeremy Hunt til BBC onsdag.

Planene for erstatning og kompensasjon ble kunngjort en dag etter at en rapport om blodskandalen ble offentliggjort. I rapporten kom det fram at over 30.000 pasienter i det offentlige helsevesenet ble smittet av hiv eller hepatitt fra 1970- til 1990-tallet etter å ha fått overføringer eller produkter med infisert blod. Rundt 3000 av dem døde.

Ifølge John Glen i den britiske regjeringen vil de mest trengende av de rammede motta en midlertidig kompensasjon på 210.000 pund innen de neste tre månedene, før hele erstatningsplanen rulles ut.

Flere rammede og etterlatte fikk også en utbetaling i 2022. Ifølge rapporten har både myndigheter og helsevesenet forsøkt å dekke over skandalen, og arbeidet med rapporten ble først igangsatt i 2017.