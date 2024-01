– Akkurat nå åpnet en ny sprekk seg sør for den første sprekken fra i morges, skriver instituttet på sine sider rundt klokken 13.10 norsk tid.

De skriver samtidig at det kan ventes at flere sprekker vil åpne seg i området etter hvert.

Direktebilder fra området viser at den siste sprekken ser ut til å være noen titalls meter unna de nordligste bygningene i byen.

Seismolog Kristín Jónsdóttir ved Islands meteorologiske institutt beskriver Grindavik som et «høyrisikoområde».

- Grindavik er et veldig farlig område akkurat nå, sier hun til kringkasteren RUV.

Hun sier at området vil bli fløyet over senere søndag for å undersøke lavabunnen og hvor mye magma som har kommet opp.