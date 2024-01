Det opplyste København-politiets vaktsjef Espen Godiksen natt til søndag.

Politiet ble varslet om saken klokken 2.01. Tidlig søndag morgen var ingen pågrepet i saken.

– Det pågår omfattende etterforskning, uttaler politiet.

Noen timer tidligere ble en 32 år gammel mann knivstukket et annet sted på Frederiksberg. Han ble sendt til sykehus med alvorlige skader. En 15 år gammel gutt er pågrepet for knivstikkingen og skal fremstilles for varetektsfengsling søndag.