– EU fordømmer på det aller sterkeste dagens bombeangrep i byen Kerman i Iran og uttrykker solidaritet med det iranske folk. Denne terrorhandlingen har ført til et sjokkerende antall sivile døde og sårede, heter det i en uttalelse fra en talsperson ved kontoret til EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Minst 103 mennesker ble drept og over 150 såret da to bomber eksploderte kort tid etter hverandre idet hundrevis av mennesker var samlet ved graven til Qasem Soleimani, tidligere leder av Revolusjonsgardens elitestyrke. Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Irak 3. januar 2020.