Forskere har også funnet spor etter gigantiske pingviner som skal ha levd for rundt 60 millioner år siden, skriver CNN. I tillegg er det oppdaget nye dinosaurfossiler, biller, møll, sjøsnegler, øgler, fisk, frosker, edderkopper og planter.

Men det var veps det ble oppdaget flest av i fjoråret – hele 619 arter av pollinerende, rov- og snylteveps ble oppdaget. Noen av de nyoppdagede vepsene kommer i farger som blå, lilla og oransje.

De 968 nye artene ble oppdaget av forskere ved Natural History Museum i London og California Academy of Siences. Funnene viser at planeten vår fortsatt er hjemsted for mange uoppdagede under.

– Det er viktig å fortsette å beskrive nye arter da mange av dem vil ha stor innflytelse på økosystemene sine. Hvis vi ikke vet hva vi skal kalle dem, kan vi heller ikke formidle noe om dem, sier John Noyes, som forsker på bier, maur og veps i Costa Rica.