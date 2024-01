I en uttalelse fra den indiske regjeringen heter det at Jaishankar skal møte Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian for å diskutere bilaterale, regionale og globale saker. Ytterligere detaljer om besøket blir ikke gitt.

Houthi-bevegelsen har siden startet av Gazakrigen gjennomført en rekke rakett- og droneangrep på kommersielle skip i den svært viktige skipsleien gjennom Rødehavet. Det har ført til at mange store rederier nå sender sine skip den lange omveien rundt Afrika istedenfor gjennom Suezkanalen.

India har den siste tiden trappet betydelig opp sin egen maritime patruljering i Arabiahavet for å «opprettholde et avskrekkende nærvær» etter en rekke angrep mot skip også i dette farvannet.

I desember ble oljetankeren MV Chen Pluto truffet av en drone 200 nautiske mil utenfor kysten av India. USA anklaget Iran for å stå bak, noe myndighetene i Teheran avviste.

Tidligere i januar opplyste Indias marine at de hadde reddet 21 sjøfolk fra et skip i Arabiahavet etter at skipet hadde meldt om at det ble kapret.

Torsdag sa utenriksminister Jaishankar at han hadde snakket med USAs utenriksminister Antony Blinken om maritim sikkerhet i Rødehavet.