Det nye dødstallet er en kraftig økning fra det forrige rapporterte tallet, som var 40.

– Det var andre som ble til aske, så vi prøver fortsatt å finne ut av antallet, sier landets overlege Francis Kateh til AFP mandag.

Søndag erklærte president George Weah en uke med landesorg etter ulykken. Øyevitner har fortalt at folk hadde klatret opp på lastebilen for å hente bensin etter at den krasjet og veltet langs en vei i Totota, omtrent 130 kilometer fra hovedstaden Monrovia.

Rundt 40 personer omkom umiddelbart i eksplosjonen, mens andre døde på sykehus som følge av skadene de pådro seg.