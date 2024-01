Landet herjes av stadig mer voldelige kamper der militærjuntaen kjemper mot opprørere i nord og øst.

Søndagens angrep rammet en landsby i Tamu-distriktet rundt klokka 10 om formiddagen lokal tid.

Ifølge lokale medier ble 20 skadd, mens altså 15 skal være drept, blant dem barn. Men to vitner sier til nyhetsbyrået AFP dødstallene er høyere.

– 19 personer ble drept, blant dem åtte barn, ifølge en mann. Han sier de første bombene var rettet mot to kirker, og at de fleste ble drept da de forsøkte å flykte fra bygningene. Da kom det andre angrepet. Ifølge mannen ble det sluppet seks bomber.

Statlige medier hevdet sent søndag at opplysningene var falske nyheter, og at det ikke var fly som opererte på det tidspunktet.