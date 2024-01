Mange opposisjonspolitikere er fengslet eller har gått i dekning av frykt for regimet. Blant annet ble over 200 aktivister i nasjonalistpartiet BNP nylig dømt til fengsel.

Både BNP og flere andre partier boikotter valget og mener det verken blir fritt eller troverdig. De har i stedet oppfordret til generalstreik i helgen og ber folk la være å stemme.

Sheikh Hasina anklager regelmessig BNP for å være bråkmakere som er ute etter å sabotere valget, men menneskerettsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch (HRW) anklager henne og partiet hennes, Awami League, for å bruke skitne metoder for å kneble opposisjon.

Det var omfattende demonstrasjoner i landet i oktober, men statsministeren nektet å etterkomme kravet om å gå av og overlate makten til en interimsregjering fram til valget.

Hasina i partiet har hatt makten i 15 år, og alt tyder altså på at hun vil sikre seg en ny femårsperiode.