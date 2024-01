Det republikanske partiets første nominasjonsprosess til det kommende presidentvalget starter i delstaten Iowa mandag. Det meste tyder på at Trump blir partiets kandidat i den lille delstaten, men både han og utfordrerne Haley og DeSantis frykter at ekstremkulden som nå herjer i Midtvesten, kan føre til lav oppslutning.

På et valgmøte i Indianola søndag oppfordret Trump folk til å kle seg varmt. Det kan hende at enslige fremmøtte treffer sin fremtidige ektefelle hvis de kommer mandag kveld, spøkte Trump, som fortsatte:

– Dere kan ikke holde dere hjemme. Selv om dere går ut og stemmer og så dør etterpå, så er det verdt det, sa Trump til latter fra en folkemengde på rundt 600 personer.

Kuldebølge

Veier i Iowa er fulle av forlatte veier som står fast i snøfonner, politiske valgskilt som har forsvunnet under snømengden, og minst én journalist i delstaten har klaget i sosiale medier over at kaffen hennes hadde frosset.

Det dreier seg om det som kan bli de kaldeste forholdene i moderne tid under en presidentvalgperiode, med snøstorm og vind som noen steder kan bringe temperaturene ned til 42 kuldegrader.

Gjennom helgen har Trump. Haley og DeSantis måttet avlyse flere valgmøter.

– Kle dere varmt i morgen. Tross været, gå ut og redd Amerika, sa Trump i Indianola søndag.

– Sammen skal vi gjøre dette til noe historisk. Men dere må møte fram, sa han senere i en video på sitt eget sosiale nettverk Truth Social.

Trump-utfordrere ber velgerne komme

DeSantis sa søndag at han setter sin lit til sine «svært motiverte» tilhengere.

– Ta med dere venner og familie. Det kommer til å utgjøre en forskjell, sa han.

Haley holdt et valgkampmøte i siste liten i byen Adel søndag. Der langet hun ut mot Trump.

– Rett eller galt, så følges Trump av kaos. Man kan ikke fikse demokratenes kaos med republikansk kaos, sa Haley.

Hun publiserte også en video av seg selv der hun sto ved en snøhaug mens vinden blåste gjennom håret hennes.

– Jeg vet at det er kaldt, men vi trenger dere der ute. La oss få en sterk avslutning, sa Haley.

Etter at Trump avsluttet sitt valgmøte søndag, stoppet han i Burgum der han hentet med seg pizzaer, som han så fraktet videre til en brannstasjon. Der delte han pizza og snakket med brannkonstablene.

God pizza og gode målinger

– Dette er forresten en god pizza, sa Trump, som gjør det godt på målingene. I kalde Iowa har han medvind, og spenningen der knyttes mest til om det er Haley eller DeSantis som kommer på andreplass.

En meningsmåling som ble publisert av Des Moines Register/NBC News natt til søndag norsk tid viser at Trump har støtte fra 48 prosent av republikanerne i Iowa. Florida-guvernør Ron DeSantis får 16 prosent på målingen. USAs tidligere FN-ambassadør og tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley får 20 prosent.

Republikanerne åpner valglokaler i et to timer langt tidsrom mellom klokken 2 og 4 natt til tirsdag norsk tid i gymsaler på skoler, på barer og andre steder. Resultatene ventes å bli kunngjort i løpet av noen få timer.