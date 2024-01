Uttalelsen kom fra en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet på et pressetreff tirsdag.

ASML er Europas største produsent av maskiner som lager de mikroskopiske kretsene i databrikker, utstyr til såkalt nanolitografi. Det har dermed en sentral posisjon i et marked verden er stadig mer avhengig av.

Databrikker er å finne i alt fra mobiltelefoner til biler, og de har blitt ytterst nødvendige for å holde den globale økonomien i gang.

Den nederlandske regjeringen innførte i fjor etter press fra USA en lov som gir myndighetene makt til å vurdere utenlandske investeringer i teknologisektoren og stanse oppkjøp med henvisning til nasjonal sikkerhet. Loven omfatter blant annet ASML.

Nederland, Japan og USA har ifølge Bloomberg innledet et samarbeid for å begrense eksport av databrikketeknologi til Kina, og før jul var Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol på besøk i Nederland. Målet for besøket var å danne en tettere allianse om halvledere og databrikker.