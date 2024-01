Flere Hamas-ledere ble drept i droneangrepet i den libanesiske hovedstaden tirsdag. Blant dem var Saleh al-Arouri, en av grunnleggerne av Qassam-brigadene, som er Hamas' militære fløy. Han ledet Hamas' tilstedeværelse på den okkuperte Vestbredden.

Nasrallah kalte onsdag drapet på Arouri for en stor og farlig forbrytelse, og sa at dersom Israel fører krig mot Libanon, fins det ingen grenser for hvordan Hizbollah vil kjempe.

Benedicte Hafskjold, Kirkens Nødhjelps landdirektør for Libanon, sier at innbyggerne i Beirut fortsatt er sjokkerte etter tirsdagens attentat, det første angrepet der siden 2006, og at folk fredag holder pusten før Nasrallahs tale.

Ifølge henne har det vært panikkstemning i Beirut i etterkant av angrepet.

– Strikken mellom de to partene strekkes stadig lengre, og nå frykter libaneserne at en ytterligere eskalering skal sette landet i brann, sier Hafskjold.

Israel har ikke tatt på seg ansvaret for Arouris død, men landets tidligere FN-ambassadør Danny Danon har langt på vei erkjent at det var Israel som drepte Hamas-lederen. Også anonyme amerikanske tjenestemenn har slått fast at Arouri ble drept i et israelsk droneangrep.