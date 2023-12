Mohammadi sier revolusjonsdomstolen der hun stilles for retten, er ansvarlig for å ha dømt unge iranere til døden.

– Revolusjonsdomstolen er et slaktehus for Irans ungdom, og jeg vill ikke sette mine bein i et slaktehus. Jeg nekter å gi legitimitet til dommere tilknyttet de hemmelige tjenestene og til domstoler som driver skinnprosesser, sier Mohammadi i en uttalelse familien hennes har publisert på Instagram.

Det er ikke umiddelbart klart hva tiltalen i den aktuelle saken går ut på, men den antas å være knyttet til aktivitetene hennes i Evin-fengselet i Iran. Der har hun kjempet mot landets islamistiske styre og kleskravene for kvinner. Hun har også gjentatte ganger fordømt Irans bruk av dødsstraff. Flere hundre personer er henrettet i år.

Mohammadi har vært ut og inn av fengsel en rekke ganger de to siste tiårene. Hun er blitt pågrepet 13 ganger, dømt fem ganger til sammen 31 år i fengsle og 1054 piskeslag. Hun begynte å sone den seneste dommen sin i november 2021.

For en drøy uke siden mottok hennes 17 år gamle sønn og datter Nobels fredspris på Mohammadis vegne. Familien, som bor i Paris og ikke har møtt henne på flere år, sier hun fortsatt blir nektet retten til telefonsamtaler.