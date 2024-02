Den kraftige eksplosjonen kunne høres over store deler av Stockholm og forårsaket store materielle skader.

Det er ikke kjent hvem som sto bak, men ifølge svenske medier bor en kjent kriminell med kobling til det såkalte Foxtrotnätverket i huset.

Mannen er tidligere dømt for å ha plassert en bombe ved en boligblokk i Stockholm i 2022 og sitter for tiden i varetekt, mistenkt for medvirkning til drap.