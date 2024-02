– Seks proiranske krigere, deriblant minst tre ikke-syrere, er drept i et angrep nær Al-Mayadeen i det østlige Syria, skriver SOHR. Gruppens sjef Rami Abdulrahman sier at angrepet «sannsynligvis» er utført av USA.

En amerikansk tjenesteperson bekrefter til ABC News at angrepet er amerikansk, men Pentagon har ikke offisielt kommentert angrepet ennå.

Torsdag skrev flere medier at et amerikansk angrep mot «iranske mål» i Irak og Syria var nær forestående etter at tre amerikanske soldater ble drept i et droneangrep i Jordan forrige søndag.

President Joe Biden sa tirsdag at han hadde bestemt seg for hvordan han skulle svare på angrepet i Jordan.