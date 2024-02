I en uttalelse sier finansminister Mehmet Şimşek at avgjørelsen er tatt ene og alene av Erkan.

Nyhetsbyrået AFP skriver at hun går av som følge av en skandale som involverer familien hennes. Hva skandalen går ut på, er fortsatt uklart.

Erkan ble utnevnt som sentralbanksjef av statsminister Recep Tayyip Erdogan i juni. Renten i Tyrkia har nådd skyhøye nivåer, og ble i desember satt opp til 42,5 prosent for å bekjempe inflasjon.

Erkan har vært bankdirektør i USA, og karrieren inkluderer blant annet investeringsbanken Goldman Sachs og First Republic Bank, som nylig gikk over ende, melder Bloomberg. Hun forlot First Republic to år før banken kollapset.