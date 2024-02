Ifølge Reuters' kilder var de åtte anklaget for å ha spionert for Israel, men verken India eller Qatar har bekreftet hva de var dømt for.

– Vi setter pris på avgjørelsen fra Qatars emir om å muliggjøre løslatelsen og hjemreisen til disse indiske statsborgerne, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Nyhetsbyrået AP skriver at mennene ble anklaget for spionasje mens de jobbet for konsulentselskapet Al Dahra, som rådgir Qatars regjering om anskaffelse av ubåter til marinen. De ble pågrepet i 2022 og dødsdømt i oktober, men disse ble redusert til fengselsdommer etter at India leverte inn anke.

Indias statsminister Narendra Modi og Qatars emir Tamim bin Hamad møttes på sidelinjen av klimatoppmøtet i desember, men det er uklart om de to lederne diskuterte saken da. En stor andel indere er fremmedarbeidere i Qatar.