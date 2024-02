Kallas er «etterlyst under straffeloven» viser innenriksdepartementets database over etterlyste, og det er sendt ut en arrestordre for henne, skrive estlandske medier.

Departementet har ikke oppgitt hva anklagen går ut på.

Etterlysningen gjelder også Estlands statssekretær, Litauens kulturminister og flere medlemmer av Litauens lovgivende forsamling, Seimas.

Kallas har vært statsminister i Estland siden 2021 og har vært en av Ukrainas nærmeste allierte siden Russlands fullskala invasjon.

I det estlandske valget i fjor ble Kallas' sentrum-høyreparti Reformparti klart størst. Statsministerens navn er også nevnt i forbindelse med valg av ny Nato-sjef.