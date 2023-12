Kyva ble regnet som prorussisk. Han satt i nasjonalforsamlingen, men ble ekskludert og reiste til Russland noen uker etter at den storstilte russiske militæraksjonen ble innledet.

Russiske nyhetsbyråer skrev onsdag at Kyva var funnet død utenfor Moskva, med henvisning til de lokale nødetatene.

Nyhetsbyråene Reuters og AFP skriver begge at ukrainske kilder opplyser til dem at ukrainske SBU gjennomførte et attentat mot ham.