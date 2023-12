På en pressekonferanse utenfor kongressbygningen onsdag sa han at han gjerne vitner i et åpent møte, men han avviste en ordre om å vitne bak lukkede dører.

Republikanerne i Representantenes hus er svært opptatt av å få vedtatt en plan for gransking av Hunter Bidens forretningsaffærer før de tar juleferie fredag, selv om de lar viktige saker som støtte til Ukraina og statsbudsjettet vente til etter jul.

Republikanerne har så langt ikke funnet bevis for at presidenten har gjort noe galt, slik de hadde håpet med granskingen av sønnen, og Hunter Biden selv kalte granskingen grunnløs.

– Det fins ingen bevis til støtte for påstanden om at min far var involvert i mine forretninger, fordi det ikke har skjedd, sa han til pressen.

Det hvite hus har benektet alle anklager og kaller Republikanernes gransking politisk motivert for å sverte Joe Biden foran presidentvalget neste år.

Hunter Biden, som selv har fortalt om sin tidligere avhengighet av alkohol og narkotika, har vært gjenstand for strafferettslig etterforskning i årevis. Han er tiltalt for lovbrudd i forbindelse med våpen og skatteunndragelse.