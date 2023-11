49 år gamle Sonko er de siste par årene blitt rettsforfulgt for flere anklager. Han ble i sommer frikjent for voldtekt, men dømt til to års fengsel for å ha «korrumpert ungdommen».

Regjeringen oppløste partiet hans og strøk Sonkos navn fra kandidatlisten, noe som hindrer ham i å stille i neste års presidentvalg. Fredag annullerte Høyesterett en beslutning fra en lavere rettsinstans om å la ham stille til valg.

Pågripelsen og dommen utløste en stor protestbølge opptøyer som krevde minst 16 menneskeliv, den verste uroen på mange tiår i det relativt fredelige vestafrikanske landet.

Sonko ble nylig sendt tilbake til et fengsel i Dakar etter at han har vært innlagt på sykehus i ukevis som følge av en sultestreik.

Opposisjonen i Senegal har lenge anklaget sittende president Macky Sall for å bruke rettsvesenet i landet mot mulige utfordrere, deriblant Sonko, som kom på tredjeplass i valget i 2019. Det avviser Sall, som etter protestbølgen kunngjorde at han ikke vil søke gjenvalg for en tredje periode.