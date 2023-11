– En israelsk tjenestemann sier gislene som skal frigis fra Hamas-fangenskap ventes å ankomme grenseovergangen i Nitzana senere, skriver Ynet.

Tretten israelere skal etter planen frigis fra Hamas fredag, etter å ha vært holdt som gisler i sju uker. I tillegg ble tolv thailandske statsborgere også satt fri. De israelske gislene ventes å ankomme Israel i 18-tiden lokal tid.

Til sammen 50 gisler skal etter planen settes fri fra Gaza i løpet av våpenhvilen, mens 150 fengslede palestinere skal løslates av Israel. I tillegg skal hundrevis av lastebiler med nødhjelp få slippe inn i Gaza.

En uttalelse fra militæret ber folk om å respektere gislenes privatliv. Etter å ha landet i Israel, vil de motta helsehjelp og bli sendt til ulike sykehus for å gjenforenes med familiene sine. Eldre kvinner vil bli sendt til et annet sykehus enn små barn, og alle de frigitte gislene ventes å forbli under medisinsk tilsyn i minst to dager.