Landet skal utplassere «kraftigere væpnede styrker og en ny type militært utstyr» i områdene langs delelinjen mot Sør-Korea, skriver det nordkoreanske forsvarsdepartementet i en uttalelse til det statlige nyhetsbyrået KCNA torsdag.

Det skjer etter at Sør-Koreas etterretning la fram opplysninger om at Russland hjalp Nord-Korea med satellittoppskytingen, noe det har vært mye spekulasjoner om.

Tirsdagens oppskyting av en overvåkingssatellitt som nå går i bane rundt jorden, var Nord-Koreas tredje forsøk på å få på plass et militært fartøy i rommet. De mislyktes en gang i mai og en gang i august.

Etter oppskytingen trakk sørkoreanske myndigheter seg fra en fem år gammel militæravtale med Nord-Korea, og satte ut overvåkingsutstyr langs grensen. Sør-Koreas forsvarssjef sa at det var nødvendige essensielle tiltak for å forsvare seg mot det de mener er en atomtrussel fra nabolandet i nord.

Det nordkoreanske forsvarsdepartementet sier satellitten er en del av landets selvforsvar og avviser kritikken fra Sør-Korea som «ekstremt hysterisk».

Få timer etter at satellitten var skutt opp, hevdet nordkoreanske myndigheter at de var i gang med å gjennomgå bilder av amerikanske militærbaser i Guam.

Sør-Koreas etterretningstjeneste har bekreftet at oppskytingen var vellykket, men sier det er for tidlig å konkludere med at overvåkingssatellitten fungerte slik Nord-Korea hevder.