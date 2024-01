– Det er en konkurranse for kringkastere, ikke regjeringer, og den israelske kringkasteren har deltatt i 50 år, sier EBU i en uttalelse.

Kringkastingsunionen arrangerer hvert år Eurovision Song Contest, og mener at den israelske kringkasteren KAN oppfyller alle kravene for å kunne delta i årets konkurranse.

EBU sier videre at de ønsker å bevare konkurransens status som en apolitisk begivenhet som forener publikum over hele verden gjennom musikk. De sier også at avgjørelsen om å ikke utestenge Israel er i tråd med hvordan israelske utøvere fortsatt er ønsket i internasjonale idrettsarrangementer.

Både i Norge og i flere andre land har det blitt tatt til orde for å utestenge Israels fra årets konkurranse på grunn av krigen i Gaza og de mange sivile ofrene.

I 2022 ble Russland kastet ut av Eurovision på grunn av invasjonen av Ukraina, en avgjørelse som fikk bred støtte.

Årets Eurovision Song Contest arrangeres i Malmö i mai.