Meloni og hennes høyrenasjonalistiske parti Italias Brødre kom til makten i 2022, blant annet etter å ha lovet å slå hardt ned på ulovlig innvandring.

Mandag presenterte hun sin mye omtalte plan for å gjøre Italia til et såkalt brohode mellom Europa og Afrika. Planen går i korthet ut på at europeiske investeringer skal bremse strømmen av migranter nordover, samtidig som det åpnes for økt eksport av energi fra Afrika til Europa.

Den såkalte Mattei-planen er inspirert av Enrico Mattei, grunnleggeren av den statlige italienske energigiganten Eni.

Visjon

– Målet er å presentere vår visjon for afrikansk utvikling for afrikanske land. Dette betyr en ny tilnærming for å vokse sammen, som ikke er paternalistisk, som ikke dreier seg om rovdrift, sa Meloni til den italienske kringkasteren Rai før toppmøtet.

Planen er i første omgang å starte prøveprosjekter der det investeres i energisektoren, infrastruktur, vann, helse og utdanning i afrikanske land, sier Meloni.

Om Italia får støtte fra EU, som i 2022 lanserte sin egen Afrika-plan på nærmere 1700 milliarder kroner, er imidlertid uvisst.

Uklar finansiering

Melonis regjering kuttet i fjor bistandsbudsjettet og har hittil bare satt av drøyt 30 milliarder kroner årlig til den såkalte Mattei-planen.

Mandag ankom utsendinger fra over 25 land Roma for å delta på toppmøtet som har fått tittelen Bru til felles vekst.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen var også på plass, og det samme var representanter for FN og Verdensbanken.