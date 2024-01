Filmen settes opp på japanske kinoer 29. mars, opplyser distribusjonsselskapet Bitters End onsdag. Nyheten kommer dagen etter at filmen ble nominert til hele 13 Oscar-priser.

Det har gått åtte måneder siden «Barbenheimer»-memes førte til raseri i det asiatiske landet. På flere av bildemontasjene vises en jublende Barbie på skuldrene til J. Robert Oppenheimer, med en gigantisk eksplosjon i bakgrunnen.

En talsperson for distributøren ønsket overfor nyhetsbyrået Reuters onsdag ikke å kommentere premieredatoen eller hvorfor det har tatt et halvt år før filmen settes opp i Japan.

– Vi har bestemt oss for å slippe denne filmen i Japan etter mye drøfting og overveielse, ettersom filmens tema har en vesentlig og spesiell betydning for oss japanere, het det i en uttalelse fra Bitters End i desember.

Selskapet opplyste da at «Oppenheimer» kom til å få japansk premiere en gang i 2024.

USA slapp en atombombe over Hiroshima 6. august 1945 og en ny bombe over Nagasaki tre dager senere. Rundt 140.000 mennesker døde i Hiroshima og over 73.000 i Nagasaki. Japan kapitulerte 15. august samme år.