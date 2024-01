Tusenvis av palestinske menn er tatt til fange av israelske soldater i Gaza de siste månedene. Sunghay besøkte nylig Rafah og møtte flere som nylig var løslatt.

– De beskrev hvordan de ble slått, ydmyket, utsatt for dårlig behandling og det som kan utgjøre tortur. De fortalte at de måtte ha bind for øynene i lange perioder, noen av dem i flere dager, forteller han.

– Det er også rapporter om menn som ble løslatt uten klær, kun iført bleier i kulden, sier Sunghay.

Avviser kritikk

Israelsk TV viste i desember bilder av fanger i Gaza som satt utendørs med bind for øynene, kun iført undertøy. Bildene utløste sterk kritikk fra flere hold.

En talsmann for den israelske regjeringen avviste kritikken og sa at det var snakk om palestinske menn i kampdyktig alder som var tatt til fange i områder den israelske hæren hadde beordret evakuert.

Amnesty International har tidligere uttrykt dyp bekymring over det de har beskrevet som «umenneskelig behandling og tvungne forsvinninger» av palestinske fanger i Gaza. Det har også kommet rapporter om dødsfall, ifølge organisasjonen.

Sunghay understreker at Israel er forpliktet til å sikre at fanger blir behandlet korrekt og i tråd med krigens folkerett.

Må siktes eller løslates

– Med mindre Israel kan demonstrere tvingende sikkerhetsgrunner for at de skal holdes i varetekt, må de siktes eller løslates, sier han.

– Alle tilfeller av mishandling eller tortur av personer som er arrestert eller varetektsfengslet må etterforskes, legger han til.

Talspersoner for israelske myndigheter fastholder at de palestinske fangene behandles i henhold til internasjonal lov.