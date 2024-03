– Fra midten av januar til slutten av februar er det dokumentert minst 14 hendelser der mennesker som er samlet for å ta imot sårt tiltrengt nødhjelp ved innfartsveiene til Gaza by, er beskutt med automatvåpen og granater, opplyser FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

– Israels valg av metoder og midler for krigføring har forårsaket en humanitær katastrofe, slår OHCHR fast.

Angrep mot sivile i forbindelse med utdeling av nødhjelp kan være et brudd på folkeretten og må straks bli gjenstand for uavhengig og grundig gransking, understreker høykommissæren.

Soldater åpnet ild

Torsdag morgen ble minst 112 palestinere drept og 760 såret da en lastebilkolonne med nødhjelp ankom utkanten av Gaza by.

Israel bekrefter at soldater åpnet ild, men hevder at de fleste ofrene ble påkjørt eller tråkket ned av andre i kaoset som oppsto. Det er ikke i samsvar med hva øyenvitner og andre kilder har fortalt.

Kamal Adwan-sykehuset mottok tolv av de drepte og rundt 150 sårede. Ifølge legen Eid Sabbah, som The New York Times har snakket med, hadde 95 prosent av dem skuddskader i brystet og magen.

Avisen har også snakket med fotografen Mohammad Hamoudeh som var på stedet. Han forteller at israelske stridsvogner åpnet maskingeværild direkte mot menneskemengden som løp mot lastebilene.

Skal ikke skje

FN-representanter bekrefter også å ha sett mennesker med skuddskader på sykehusene etter hendelsen.

Uansett hvordan folk mistet livet, så skjedde det mens de forsøkte å få tak i mat, konstaterer lederen for amerikanske USAID, Samantha Power. Hun reagerer sterkt på hendelsen.

– Slikke ting kan ikke skje. Desperate sivile som forsøker å få tak i mat til familiene sine som sulter, skal ikke beskytes, sier hun til The New York Times.

Totalt sammenbrudd

– Disse drapene er et resultat av at den offentlige orden har brutt totalt sammen i Gaza, noe FNs generalsekretær varslet alt i desember 2023, konstaterer OHCHR.

– Israel har som okkupantmakt plikt til å sørge for tilstrekkelig mat og medisinsk pleie til befolkningen. Dersom de ikke er i stand til å gjøre det, har Israel plikt til å legge til rette for humanitært hjelpearbeid, blant annet ved å sørge for sikkerheten til dem som utfører slikt arbeid, slår FNs høykommissær for menneskerettigheter fast.

– Tilgjengelig informasjon viser at Israel ikke overholder disse forpliktelsene, konstaterer de.