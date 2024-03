I januar var årsinflasjonen 64,9 prosent.

Den tyrkiske sentralbanken har hevet renta åtte ganger, og styringsrenta er nå på 45 prosent. Likevel stiger inflasjonen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var lenge en forkjemper for rentekutt for å bekjempe inflasjon, stikk i strid med gjengs oppfatning. Etter at han ga opp denne politikken, har det likevel vist seg å være svært vanskelig å få bukt med prisstigningen.

Sentralbanksjef Hafize Gaye Erkan fikk sparken tidligere i år. Hennes erstatter, Fatih Karahan, har varslet at sentralbanken er villig til å gripe inn dersom inflasjonsutsiktene forverres.