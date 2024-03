Turk tar til orde for en hurtig utstasjonering av en flernasjonal sikkerhetsstyrke til landet.

– Realiteten er at det, i den nåværende situasjonen, ikke er noe realistisk alternativ tilgjengelig som kan redde liv, sier han i en uttalelse. Videre ber han om hastetiltak for å «forhindre Haitis ytterligere ferd ut i kaos».

– Vi går rett og slett tomme for tid, sier Turk.

Forbereder hastemøte

Utspillet kommer mens FNs sikkerhetsråd forbereder seg på et hastemøte onsdag om situasjonen i Haiti, der mektige kriminelle gjenger truer med å starte borgerkrig om ikke statsminister Ariel Henry går av.

Gjengene kontrollerer store deler av landet, og de kunngjorde i forrige uke at de sammen vil tvinge Henry til å gå av. Siden har det vært angrep mot hovedstaden Port-au-Princes flyplasser, fengsler, politistasjoner og andre strategiske mål.

Den mektige gjenglederen Jimmy Cherizier advarte tirsdag om at kaoset vil utarte til borgerkrig og «folkemord» om ikke Henry går av. Henry har sittet ved makten siden president Jovenel Moïse ble drept i 2021.

Masseflukt

Han skulle egentlig ha gått av i februar, men han inngikk i stedet en maktdelingsavtale med opposisjonen fram til det holdes nyvalg.

Det var masseflukt fra to fengsler i Haiti i forrige uke, der mer enn 4500 innsatte, blant dem flere framtredende gjengmedlemmer, unnslapp, ifølge Turk.

– Denne situasjonen er mer enn uutholdelig for Haitis folk, sier Turk. Han peker videre på at helsevesenet er på randen av kollaps, at skoler og næringsliv er stengt, at barn brukes av gjenger og at økonomien ligger brakk.

I tillegg har Haitis viktigste leverandør av drikkevann stanset leveringene, og minst 313.000 mennesker er internt fordrevet, ifølge Turk.