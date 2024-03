Scholz satte lørdag kursen mot Jordan, der han søndag skal møte kong Abdullah før han reiser videre til Israel, der han skal møte statsminister Benjamin Netanyahu.

– Det er stort behov for å få nødhjelp inn til Gaza i stor skala nå. Det vil være et tema jeg vil ta opp under møtet med Netanyahu, sa Scholz til reportere lørdag i forkant av reisen.

Han uttrykte også stor bekymring for Israels planer om å sende bakkestyrker inn i Rafah sør på Gazastripen, der rundt 1,5 millioner mennesker befinner seg, de fleste av dem er internt fordrevne som lever i provisoriske telt.

– Det er fare for at en omfattende offensiv i Rafah vil resultere i mange forferdelige sivile tap, sa Scholz.

Det tyske luftforsvaret gjennomførte lørdag flydropp av nødhjelp over Gaza.

– Hver pakke teller. Men flydropp er kun en dråpe i havet, skriver det tyske utenriksdepartementet på X/Twitter.