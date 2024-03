– Vi trenger tydelige og realistiske løsninger for å hindre en akutt mangel på leger i nær framtid, advarer lederen for rådet Mohammad Rais-Zadeh.

Han sier legemangelen allerede skaper problemer innenfor barnekirurgi i landet. Hvis ikke noe blir gjort snart, må utenlandske kirurger hentes til Iran, ifølge ham.

– Dette vil ha en negativ innvirkning på hele helsevesenet i Iran, sier Rais-Zadeh til det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Det at spesialister emigrerer fra Iran har vært et økende problem siden starten av presidentskapet til Ebrahim Raisi i 2021. Hovedårsaken er den økonomiske krisen i landet.

Iranere anklager Raisi og hans erkekonservative regjering for å ha skyld i landets problemer som følge av den uforsonlige politikken overfor Vesten. Mange iranere ser ikke lenger en framtid for seg selv og sine familier og ønsker å emigrere.

En rekke iranske leger og sykepleiere, som har bedre jobbmuligheter i utlandet, har allerede emigrert.

Legemangelen fører også til at flere iranere sjeldnere går til legen eller oppsøker sykehus i frykt for at de ikke vil finne kvalifisert personale.