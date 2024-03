– Det er fortsatt noen lommer med flammer, men brannen er i stor grad slukket. Redningsarbeidere har kunnet ta seg inn i auditoriet, sto det i en uttalelse fra Moskvas guvernør Andrej Vorobjov på Telegram ved 3-tiden natt til lørdag.

Russiske myndigheter har bekreftet at minst 60 mennesker er drept i angrepet, som IS har påtatt seg ansvaret for. I tillegg er 145 personer meldt såret.