Over 10 tonn forsyninger – inkludert vann, ris, matolje, mel, hermetikk og morsmelkerstatning – ble sluppet over kysten nord på Gazastripen mandag, opplyser det britiske forsvarsdepartementet.

Flydroppet ble gjennomført fra et A400M transportfly, som tok av fra Jordans hovedstad Amman. Det var en del av et internasjonal hjelpeoppdrag ledet av Jordan.

– Vi har allerede tredoblet vårt bistandsbudsjett for Gaza, men vil gjøre mer for å redusere de menneskelige lidelsene. Dagens flydropp er ytterligere en måte vi kan bruke for å levere humanitær hjelp, og jeg vil takke flyvåpenets personell og våre jordanske partnere, sier Storbritannias forsvarsminister Grant Shapps.

– Storbritannias mål er å bruke alle mulige ruter for å levere livreddende hjelp, enten det er til lands, til havs eller fra luften. Vi vil også fortsette å be Israel gi tilgang til havner og åpne flere grenseoverganger på land for å øke forsyningene til Gaza, sier han.