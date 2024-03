Levningene av flere enn 400 tilhengere av den religiøse kulten Good News International Church har blitt gravd opp fra Shakahola-skogen sørøst i Kenya siden april 2023. Hittil er bare 35 av dem identifisert.

Et lite antall lik ble overlevert til pårørende på et sykehus i byen Malindi tirsdag.

De pårørende ventet på rekke og rad før de ble sluppet inn, og flere av dem kom ut i tårer.

Omfattende prosess

– Jeg føler meg utslitt av hele prosessen, sier Sylvanus Opodo, som hadde reist fra Vest-Kenya for hente liket av broren sin.

Opodo forteller at familien ikke hadde råd til å transportere levningene, noe som forverret en allerede vanskelig situasjon.

– De ba oss om å ta med en likbil, men vi har ikke råd til å transportere levningene hans, sier Opodo.

Myndighetene sier at prosessen med å overlevere likene har tatt lang tid på grunn av oppgraving, obduksjon og identifisering.

Roseline Odede, leder for Kenyas menneskerettighetskommisjon (KHRC), oppfordrer myndighetene til å bevilge penger for å fremskynde prosessen.

– Hvis vi fortsetter i dette tempoet, kommer vi til å bruke ti år på å identifisere de over 390 resterende likene. Jeg mener at regjeringen må sette av ressurser til denne prosessen, slik at vi kan gi familiene en avklaring.

Kultleder tiltalt

Kultlederen Paul Nthenge Mackenzie er tiltalt for terrorisme, uaktsomt drap og utsulting og tortur av barn. Selv nekter han straffskyld på alle punkter.

Anklagene går ut på at han fikk sine tilhengere til å sulte seg selv i hjel med løfte om at de kom til å «møte Jesus».

I alt 429 lik er funnet. Da likene ble obdusert, viste det seg at de fleste hadde dødd av sult. Andre, deriblant flere barn, så ut til å ha blitt slått og kvalt.

Ifølge rettsdokumenter skjedde overgrepene mellom 2020 og 2023. 29 av Mackenzies medhjelpere er også tiltalt i saken.