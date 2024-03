Samtidig understreker belgiske myndigheter at de gjør alt de kan for å forhindre angrep i landet i kjølvannet av angrepet som drepte minst 139 mennesker ved Moskva i Russland.

De 650 personene som overvåkes, er en del av en listen som alle sikkerhetsstyrker i Belgia har tilgang til. 88 prosent av dem «følger en jihadistisk ideologi», opplyser Ocam.

Blant dem er 426 personer identifisert som fremmedkrigere, altså personer som har reist eller forsøkt å reise til et konfliktområde for å slutte seg til en terrorbevegelse.

De resterende 12 prosentene av personer som er under overvåking, er knyttet til høyre- og venstresiden, samt ulike politiske ideologier.

Belgias terrortrusselnivå ligger fortsatt på tre, som er det nest høyeste nivået. Det tilsier at det er en «alvorlig» risiko for et angrep.

Belgia ble sterkt rystet av tre selvmordsbombeangrep begått av IS i hovedstaden Brussel 2016, og i oktober i fjor drepte en bevæpnet tunisier to svensker i et angrep som IS påtok seg ansvaret for.