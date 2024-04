Åtte år med krangling har det tatt å lande det som blir omtalt som et «balansert kompromiss», som EU-parlamentet og Ministerrådet ble enige om i desember.

Men før den endelige avstemningen i EU-parlamentet onsdag haglet kritikken mot pakten fra både høyre- og venstresiden.

Spenningen øker

Det har vært antatt at støtten fra partigruppene på midten i politikken, konservative EPP, sosialdemokratiske S & D og liberale Renew, ville være nok til å få flertall for pakten.

Men de siste dagene har spenningen økt betraktelig. EU-valget om knappe to måneder, der ytre høyre-partier ser ut til å ha stor framgang, kan ha fått politikere til å skifte mening.

– Det blir et tett løp, medgir EUs innenrikskommissær Ylva Johansson, som har vært ansvarlig for forslaget som ligger på bordet.

Selve avstemningen skjer kl. 17.

Alt eller ingenting

Johansson peker på at alle de ti lovforslagene i pakten må vedtas. Ellers faller hele pakten.

– Det er alt eller ingenting, sier hun.

Natt til onsdag gikk telefonene varme for å sikre nok stemmer til pakten, rapporterer medier i Brussel.

– Dette er sannhetens øyeblikk, sa EU-kommissær Margaritis Schinas da han formante de 705 representantene i parlamentet om å stemme ja.

– I dag har vi et ikke-system for migrasjon i Europa. Det er bra for dem som vil kritisere EU. Men det er dårlig for alle oss andre, sa han.

Kritikk fra to hold

Ytre høyre-siden mener imidlertid at reglene langt fra er strenge nok til å indre illegal immigrasjon og menneskesmugling.

Partier på venstresiden mener på sin side at reglene er alt for strenge, og at menneskerettene til flyktninger og migranter er truet.

– Jeg er ganske opprørt. Jeg vet at vi hadde kunnet gjøre ting annerledes og mye bedre. Denne pakten vil systematisk undergrave asylretten, sier den svenske representanten Malin Björk fra svenske Vänsterpartiet.

Også menneskerettsorganisasjoner som Amnesty har kritisert pakten.

Enkelte representanter er også ute etter å markere opposisjon mot sine ledere i hjemlandet. For eksempel har flere franske representanter sagt at de vil stemme imot pakten fordi Frankrikes president Emmanuel Macron er for.