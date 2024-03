Israels militære sier at Ismail al-Zin ble drept i et angrep på kjøretøyet hans i Sør-Libanon.

De sier at al-Zin var en viktig sjef for avdelingen for raketter mot stridsvogner i Hizbollahs Radwan-styrker.

– Al-Zin var en betydelig kilde til kunnskap om raketter mot stridsvogner og var ansvarlig for flere titall angrep på israelske sivile, samfunn og sikkerhetsstyrker, heter det i kunngjøringen fra IDF.