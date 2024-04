– Pasienten oppga rødhet i øynene som eneste symptom og er i ferd med å bli frisk, uttalte folkehelseinstituttet CDC.

Pasienten ble bedt om å isolere seg og ble behandlet med et antiviralt legemiddel som brukes mot influensa. Risikoen for at andre smittes, er lav.

Meldingen om den smittede personen kom fredag, og både føderale myndigheter og myndighetene i Texas sendte ut en uttalelse i forbindelse med saken.

Siden 2020 har fugleinfluensaviruset spredt seg blant dyrearter i mange land, blant annet hos hunder, katter, stinkdyr, bjørner og til og med seler og niser.

Det at stadig flere husdyr i USA blir smittet av viruset, er uventet og problematisk, mener Ali Kahn, en tidligere CDC-forsker som nå er dekan ved instiutt for folkehelse ved universitetet i Nebraska.