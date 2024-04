Kaminskoje er en landsby ved Tobol-elva som også går gjennom det regionale senteret Kurgan, en by med 300.000 innbyggere. Sjumkov sier flommen kan nå Kurgan om få dager.

– Vi kan bare håpe at flomsletta er vid slik at vannet brer seg ut over store områder, og at jorda absorberer mest mulig vann, sier Sjumkov og legger til at de er i gang med å forsterke en demning i området.

I byen Orenburg ved Ural-elva ble hundrevis av hus oversvømmet i løpet av natten, ifølge viseordfører Aleksej Kudinov. Vannstanden steg med nærmere en halv meter fra dagen før, og flomtoppen ventes i løpet av fredag.