Amerikanske statsansatte og deres familier får ikke dra på personlige reiser utenfor Tel Aviv, Jerusalem og Beersheeva, heter det i et notat fra den amerikanske ambassaden i landet.

– Sikkerhetssituasjonen er kompleks og kan endre seg raskt avhengig av den politiske situasjonen og nylige hendelser, heter det videre. Ambassaden oppgir ingen konkret grunn for restriksjonene, som kommer mer enn et halvt år inn i Israels krig mot Hamas.

Sju medlemmer i Irans Revolusjonsgarde ble drept i et angrep mot det iranske konsulatet i Damaskus 1. april. Israel har blitt beskyldt for å ha stått bak angrepet, men har ikke kommentert anklagene. Irans øverste leder Ali Khamenei uttalte onsdag at Israel må og vil bli straffet for angrepet på det iranske konsulatet.